7 immagini della Vergine che hanno trasformato la disperazione in speranza

Ritrovamenti che sorprendono, che si trasformano in un profondo simbolo di rinnovamento della fede e di consolazione quando tutto sembra perduto





Basta scorrere brevemente il web o media come televisione e radio per imbattersi in notizie di catastrofi naturali, tragedie devastanti e attentati. Lacrime, sofferenza, dolore. In una parola, disperazione.

Sì, in qualche parte del mondo in questo momento, mentre leggete queste righe, c’è qualcuno che sta soffrendo per eventi di questo tipo. Ma ci sono anche gesti che portano sollievo e consolazione – dai soccorritori che fanno di tutto per salvare vite umane a organizzazioni collegate alla Chiesa come la Caritas che si pongono in prima linea nello sforzo per aiutare le vittime di queste situazioni.

Nel contesto delle tragedie, spesso avviene anche qualcosa di sorprendente, che cambia il parere di molti e invita ad avere la forza di andare avanti. In generale sono fatti che vengono registrati da qualche osservatore specializzato, come un fotografo, o da testimoni commossi che non esitano a diffondere l’accaduto attraverso le reti sociali.

Sono varie le immagini della Vergine Maria che in mezzo alla distruzione provocata da fenomeni naturali o eventi dannosi sono rimaste intatte. Per alcuni è una semplice casualità, ma per altri è un autentico colpo all’incredulità (nonostante l’attenzione che serve per parlare di “miracoli” in questi casi). In definitiva, si tratta di immagini che si sono trasformate in speranza nella disperazione.

Ecco qualche esempio:

1 La Madonna dopo i tornado negli Stati Uniti

Un tornado ha devastato decine di città statunitensi tra il 10 e l’11 dicembre 2021. Gli Stati del Midwest e del Sud sono stati colpiti duramente. Ci sono state decine di vittime e distruzione ovunque, ma in quel momento si è registrato anche qualcosa di straordinario.

“In mezzo alla devastazione provocata alla chiesa della Resurrezione, una parrocchia cattolica a Dawson Springs, nel Kentucky, è possibile trovare la statua intatta di Maria con il Bambino Gesù tra le braccia in netto contrasto con il tetto divelto e le pareti seriamente compromesse”, si legge nella nota firmata da Francisco Vêneto per Aleteia.

2 La “Madonna della Protezione” intatta dopo un attentato in Colombia

Circa 30 chili di esplosivo sono scoppiati nella Trentesima Brigata dell’Esercito della città di Cúcuta, in Colombia, nel giugno 2021. L’attentato ha provocato 36 feriti e vari danni materiali, ma quella forza distruttrice non ha potuto eliminare l’immagine della Vergine Maria che era stata intronizzata mesi prima. “La statua è rimasta in piedi e non si è riusciti a indebolire la fede di chi confidava nella protezione”, ricordava la cronaca per Aleteia di Lucía Chamat.

“La chiamano ‘Madonna della Protezione’, non perché esista questa invocazione mariana, ma perché un militare di alto rango ricevendola ha detto: ‘Questa è la Vergine della mia protezione’. Effettivamente, ha salvaguardato la vita di tutti coloro che si trovavano sul posto martedì scorso, quando alcuni terroristi entrati su un veicolo nella zona militare hanno attivato la carica esplosiva”.