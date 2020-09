Il discorso motivazionale di Bruce Springsteen davanti agli studenti di una prestigiosa università

«Tutti vogliono fare bene, ma pensate solo a fare bene: fate il bene». Le parole pronunciate dal cantante americano Bruce Springsteen in occasione della festa del rientro del Boston College, università privata del Massachusetts, il 9 settembre, è dilagato tra i giovani. Per via della pandemia di Covid-19, il discorso dell’interprete di Born in the USA è stato in diretta ma a distanza. Ciò non gli ha impedito di parlare con grande semplicità e con bella franchezza.

«Un lavoro che soddisfa e ispira è uno degli aspetti più importanti di una vita realizzata. Il denaro è cosa buona, ma da solo non basta», ha detto prima di proseguire:

Scegliete qualcosa che vi renda felici, che vi dia voglia di alzarvi e di andare al lavoro al mattino e di riposare tranquilli la notte. Poi, scoprite dove e come potete dare qualcosa, perché otterrete sempre più di quanto avrete dato.

Parole che ricordano quelle del Vangelo secondo san Luca (6,27-38): «Date e vi sarà dato».

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]