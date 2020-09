Chiedete a San Giuseppe di proteggere la Chiesa durante le avversità

È giusto che San Giuseppe sia il patrono della Chiesa universale, visto che gli è stato dato il difficile compito di garantire la sicurezza della Vergine Maria e del Bambino Gesù. È riuscito a proteggerli dal pericolo, e ora gli è stata affidata la cura della Chiesa, che deve custodire in modo simile.

In modo particolare, San Giuseppe è il perfetto intercessore nei periodi di prova. La sua presenza può aiutare a preservare l’unità nella Chiesa e portare la pace nelle difficoltà.

Ecco una preghiera tratta dal My Prayer Book che ingloba tutti questi sentimenti e chiede aiuto al padre putativo di Gesù:

O vigile custode della Sacra Famiglia, difendi la Chiesa. Allontana da noi qualsiasi contagio dell’errore e influenza corruttrice. Potentissimo protettore, guarda a noi con favore, e assistici dal Cielo in questa nostra lotta con il potere dell’oscurità, e come una volta hai salvato il Bambino Gesù dal pericolo mortale, ora proteggi la santa Chiesa di Dio dalle trappole del nemico e da ogni avversità. Custodisci anche ciascuno di noi con la tua costante protezione, perché sostenuti dal uo esempio e dal tuo aiuto possiamo vivere in modo virtuoso, morire santamente e raggiungere l’eterna felicità in Cielo. Amen.