Secondo lo chef francese Guy Savoy, Papa Francesco «ci riporta all’essenziale»

«Il piacere di mangiare viene da Dio, come il piacere sessuale», ha affermato il Papa nel suo libro-intervista col fondatore del movimento Slow Food, Carlo Petrini. In Terra Futura, pubblicato lo scorso 9 settembre, il Pontefice si oppone alla “moralità bigotta” che rifiuta ogni piacere e ricorda che se «la Chiesa ha condannato il piacere inumano, bruto, volgare, […] d’altro canto essa ha sempre accolto il piacere umano, sobrio, morale».

Per il grande cuoco questo messaggio «è un’ode alla vita», particolarmente salutare in questo periodo di cupezza risultante dalla pandemia. «Francesco ci riporta all’essenziale, alla nostra condizione di umani, e facendolo sottolinea anche l’importanza della condivisione», ha spiegato, giacché a fronte dell’individualismo che separa, l’amore e la cucina scongiurano «i demonî dell’“ognuno per sé”».

Secondo Papa Francesco, rifiutare per principio il piacere, quello della sessualità come quello del nutrimento, costituisce «una cattiva interpretazione del messaggio cristiano». Nella sua intervista con il critico gastronomico italiano, il Santo Padre condanna una visione puritana che «ha fatto danni enormi, che si sentono ancora oggi fortemente, in certi casi».

Il capo visibile della Chiesa cattolica illustra la sua visione del piacere che, secondo lui, «non è né cattolico né cristiano né altro, ma semplicemente divino». E ciò sia che si parli di buona tavola sia che si tratti di sessualità realizzata:

Il piacere di mangiare serve a mantenersi in salute mangiando, così come il piacere sessuale è fatto per rendere più bello l’amore e garantire il perpetuarsi della specie.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]