Voglio sposarmi, ma la mia famiglia si oppone. Cosa posso fare?

Ascoltate e riflettete

Volete sposarvi con la persona che amate, ma la vostra famiglia si oppone. Non avere l’approvazione dei propri genitori mette in una situazione difficile: desiderate che siano felici, ma allo stesso tempo volete essere fedeli alla persona con cui vi siete impegnati a trascorrere il resto della vita. In questa situazione, bisogna prendere certi proveddimenti per decidere bene.

Non dovete ignorare ostinatamente le opinioni delle persone che vi conoscono e vi amano. Parlate con i vostri genitori e ascoltateli. Sentite ciò che vi dicono, analizzate per capire se quello che pensano è coerente, se credono che il partner sia precipitoso o non vada bene per voi, e conoscetene i motivi.

Permettete loro di esprimere le proprie obiezioni. Può essere semplicemente che non abbiano avuto l’opportunità di conoscere davvero la persona, o magari la loro opposizione si basa su un malinteso. Se riuscite ad arrivare alla base del problema, tutto sarà più chiaro e si potrà risolvere.

Potrebbe anche essere che abbiano un problema legittimo con la persona che volete sposare. Forse vi ha ingannate in passato, o è stato troppo esigente o maniaco del controllo. Potreste rendervi conto del fatto che le preoccupazioni dei vostri genitori sono valide e che dovete prenderle seriamente in considerazione.

Prendete le vostre decisioni liberamente

Al momento di prendere una decisione importante come quella del matrimonio, dovete ricordare che siete voi che dovrete convivere con quella decisione, non i vostri genitori. Ciò significa che è sempre utile ricevere consigli, ma le decisioni devono essere in ultima istanza nostre.

Valorizzate la vostra libertà e difendetela con convinzione. Se l’influenza dei vostri genitori è talmente forte che non riuscite a decidere da soli, è possibile che non abbiate la maturità sufficiente per compiere quel passo che richiederà di assumere le conseguenze in modo responsabile.

Siamo liberi di prendere le nostre decisioni nella vita, ma ogni atto di libertà, ogni decisione, comporta sempre conseguenze positive e negative che dovremo riconoscere e accettare con responsabilità e volontà per mantenersi fermi in esse.