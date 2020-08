Il versetto biblico da recitare prima di fare qualsiasi cosa

Ogni volta che intraprendiamo un compito mondano, è facile dimenticare Dio. Non è qualcosa che facciamo apposta – è solo che spesso la nostra attività non sembra collegata a Dio.

Sì, Egli vuole far parte della nostra vita, di tutto ciò che facciamo, che sia lavare i piatti, fare la lavatrice o lavorare al computer.

Qualunque cosa sia, possiamo offrirla a Dio, rendendogli grazie per tutto.

Ecco un breve versetto biblico che tiene conto di questa realtà e può essere usato come preghiera (o come promemoria spirituale) per affrontare qualsiasi compito tenendo a mente Dio: