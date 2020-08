Un’anziana signora di Beirut suona al piano tra le rovine della sua casa

Mentre il popolo libanese affronta le conseguenze delle terribili esplosioni che hanno avuto luogo a Beirut il 4 agosto, è stato diffuso un video toccante che mostra un’anziana signora seduta al pianoforte che suona il branocon sullo sfondo il rumore di bicchieri rotti che vengono spazzati.

Con la finestra distrutta e i vetri sparsi a terra, la signora suona mentre un’altra persona è impegnata a pulire.

Anche se la melodia scozzese è forse una scelta insolita per qualcuno che siede al piano in Medio Oriente, è un’antica canzone folk che prende spunto dalle opere del poeta Robert Burns, particolarmente significativa in questo momento.

Il titolo del brano significa letteralmente “molto tempo da quando”, che può essere inteso come “i giorni passati”. È una canzone che riconosce il passato mentre ci si muove nel futuro, ed è quindi particolarmente comune ascoltarla in occasione del Capodanno.

Questa esibizione sembra riassumere splendidamente i sentimenti di questa signora nei confronti di ciò che ha perso, celebrando al contempo quello che ha avuto.