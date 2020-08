Gustatevi la gioia di questi frati e suore francescani che ballano in strada!

Uno degli aspetti positivi dei social media è il fatto di poter sapere ciò che accade nel mondo ovunque ci si trovi, anche rimanendo comodamente a casa propria. Qualche mese fa, Vittorio Ricco ha condiviso sulla sua pagina Facebook un video che farà sorridere chiunque.

Ricco è riuscito a catturare parte della gioia offerta dalla Missione Francescana di Legnano sulla base della canzone Jerusalem. I religiosi sono raggianti mentre eseguono le loro coreografie di fronte a un pubblico che non può non rimanere coinvolto e non unirsi a loro.

Non è la prima volta che la Missione di Legnano scende in strada per diffondere la gioia, come ha fatto con un flashmob diventato virale nel 2017. L’obiettivo dei religiosi è seguire le orme di Cristo portando a tutti amicizia, pace e allegria.

E allora godetevi la testimonianza di questi religiosi e religiose che usano la danza per esprimere il loro amore per Gesù e per la loro comunità!

https://twitter.com/MaS1banda/status/1286272541171036160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286272541171036160%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Faleteia.org%2F2020%2F07%2F31%2Fwatch-these-italian-friars-and-sisters-take-to-the-streets-to-dance-very-impressively%2F