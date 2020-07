John Travolta: mia moglie Kelly ha perso la sua battaglia contro il tumore al seno

È con il cuore pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia, durata due anni, con il tumore al seno. È stata coraggiosa nella sua battaglia, sostenuta dall’affetto di tantissimi. La mia famiglia e io saremo per sempre grati ai dottori e alle infermiere del MD Anderson Cancer Center e a tutti i centri medici che ci hanno aiutato, senza dimenticare gli amici e i parenti che sono stati al suo fianco. La vita e l’amore di Kelly saranno ricordati per sempre. Mi prenderò un po’ di tempo per i miei figli che hanno perso la loro mamma, perdonatemi in anticipo se starò in disparte per un po’. Ma sappiate che sento tutto il traboccante amore che ci donate per le settimane e mesi che verranno, mentre curiamo la nostra ferita.

Con un post delicato e sofferto John Travolta ha annunciato dal suo profilo Instagram la morte dell’amata moglie Kelly Preston con cui era sposato da 29 anni:

Era un volto noto del cinema anche quello di Kelly Preston, certo non quanto quello del celeberrimo marito: la ricordiamo senz’altro in Jerry Maguire e nel classico tratto dal libro di Stephen King Christine – la macchina infernale. Fuori dalle scene era la mamma dei tre figli avuti con John: Jett, Ella Bleu e Benjamin. Aveva 57 anni e la sua battaglia con il tumore al seno è stata combattuta con assoluto riserbo.

Non è il primo grave lutto che l’attore di Pulp Fiction attraversa, anzi la sua vita è stata segnata da altri episodi tragici: la prima moglie di Travolta morì nel 1977, anche lei di tumore al seno, e nel 2009 perse il figlio Jett, morto mentre erano in vacanza alle Bahamas. Riguardo alla reticenza a mostrare la propria vita privata (cosa di per sé lodevole), sembra lecito azzardare che molto dipenda dall’appartenza alla setta di Scientology a cui John Travolta è legato ma di cui, soprattutto, era devota adepta Kelly Preston.

Dietro lo schermo la vita picchia duro

Iconico in Grease, divertente in Senti chi parla, indimenticabile in Pulp Fiction, cattivo in Codice: Swordfish. Sul grande schermo John Travolta si è cimentato in ogni sfumatura umana possibile, altrettanto credibile nel far ridere e nell’essere crudele. Non è scontato in un regno come Hollywood in cui ogni attore tende a seguire la scia dello stereotipo che gli si associa.

Ma fuori dal set, l’attore ha sempre tenuto la sua vita privata lontano dai riflettori. Due lutti gravissimi lo hanno colpito: nel 1976, appena ventenne, si era legato a un’attrice molto più grande di lui, Diana Hyland, che morì appena un anno dopo proprio per un tumore al seno. Doloroso perciò constatare che il copione imprevedibile della vita gli abbia fatto attraversare per due volte, al fianco dell’amata, il calvario di una malattia che colpisce così tante donne e ha come età di incidenza maggiore proprio quella attorno alla menopausa.

Dieci anni dopo, su un set cinematografico, arrivò l’incontro folgorante con Kelly Preston, già divorziata. Lei capì subito che con John non si trattava di un amore fugace e si sposarono nel 1991; più volte il gossip hollywoodiano ha tentato di infrangere la barriera della loro vita privata insinuando che Travolta fosse omosessuale. Durante un’intervista Kelly rispose indirettamente alle illazioni dicendo:

Essere sposati per 26 anni nel mondo del cinema è come esserlo per 60 nel mondo normale. Direi che il nostro segreto è avere molte cose in comune: empatia, essere gentili e occuparci degli altri, amore per il gioco e le risate. Ci siamo completati, ci amiamo e comunichiamo, ma non viene tutto da sé. Se vuoi far funzionare un matrimonio devi lavorarci tutti i giorni, giocare e divertirti insieme, stare coi figli. Non soltanto amo John, lui mi piace e mi fa ridere. Ma ogni giorno bisogna in qualche modo ricreare la magia di quando ti innamori. (da Il Messaggero)

Nel 2009 la coppia fu colpita dalla perdita del figlio Jett, di appena 16 anni: durante una vacanza di famiglia alle Bahamas il ragazzo fu colto da una crisi epilettica (o forse un attacco cardiaco, non è chiaro) che non gli diede scampo. Anche su questa vicenda si speculò molto sui giornali, per quanto John e sua moglie cercarono di mantenere il riserbo; nelle dichiarazioni ufficiali si diceva che il ragazzo era affetto dalla sindrome di Kawasaki, ma c’era il fondato sospetto che fosse autistico e che proprio i coniugi Travolta non volessero ammetterlo. Perché?

[…] la famiglia non avrebbe mai fatto parola pubblicamente della malattia del figlio, e non avrebbe predisposto le cure adeguate per questa patologia perché la chiesa di Scientology non permette di riconoscere i disturbi neurologici. La sorella di John Travolta, Joey, aveva prodotto nel 2007 un documentario sull’autismo e John non si era presentato all’anteprima. Così come lui e Kelly, a differenza di altre celebrità, non avevano voluto mai partecipare alle raccolte fonti e alle iniziative di sensibilizzazione sull’autismo. (da Corriere)

L’ombra cupa di Scientology

Fu proprio la morte di Jett a incrinare il rapporto di John Travolta con la setta milionaria fondata da Ron Hubbard e che ha intrappolato tra le sue spire altre celebrità di Hollywood, come Tom Cruise. Nel luglio del 2009, all’indomani della scomparsa del figlio, girava un video in rete in cui un John Travolta ingrassato di 10 chili pranza solo e triste in un locale. Fu in quelle settimane che il legame con Scientology si incrinò, per i sensi di colpa a fronte dell’ipotesi che proprio i dettami assurdi della setta fossero una causa neanche troppo indiretta della morte del ragazzo. Indiscrezioni degli amici raccontavano un padre affranto che proprio sulla scena della morte chiedeva scusa al figlio:

Il problema è che Jett aveva smesso di prendere il Depakote o gli altri farmaci anti-convulsivi, perché i fedeli di Scientology pensano che queste malattie siano solo psicosomatiche. State lontano dagli psicihatri, anzi da quei criminali degli psichiatri, dicono. E venite da noi, che con terapie spirituali e fisiche sappiamo come sconfiggere ogni disturbo mentale. (da La Stampa)

Le terapie proposte da Scientology erano dei riti di purificazione, guarda caso costosissimi. Da questo devastante lavaggio del cervello forse lo risvegliò bruscamente la morte di Jett, eppure Travolta non uscì dalla gabbia della setta. Il nodo principale era proprio rappresentato dalla moglie, che era una adepta assolutamente devota e ortodossa. Non da ultimo va detto che i mezzi di coercizione di Scientology sono fortissimi e altrettanto pesanti le ritorsioni contro chi esce dalla loro «chiesa»: il rischio di vedere naufragare la propria carriera e le non troppe velate minacce di accreditare di fronte all’opinione pubblica la notizia della sua omosessualità, hanno trattenuto il divo di Pulp Fiction dal compiere l’atto definitivo di rottura.

Ci auguriamo che questo tempo di silenzio e pianto di un padre insieme ai suoi figli sia, come lui stesso ha auspicato, anche un tempo di guarigione: la sofferenza ci precipita di fronte alla parte più nuda di noi, e dunque anche a tu per tu con le domande più profonde e senza veli. Possa essere per John e per i suoi figli l’occasione di una rinnovata unione per dire con chiarezza no alla schiavitù imposta da una setta fondata solo sulla malvagità e la cupidigia dei suoi fondatori.