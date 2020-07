Come confidare in se stessi quando si diffida delle proprie capacità?

Nella vita risulta molto difficile confidare. Mi costa confidare in me stesso, in tutto quello che posso arrivare a fare.

Prima di poter confidare devo aver sperimentato che qualcuno confida in me. Poi quell’esperienza di salvezza riempie il mio cuore di fiducia.

Confidare in me stesso è una vera sfida. Guardo la mia vita nella sua fragilità e mi costa pensare di essere capace di cose grandi.

Vedo talenti e doni, ma mi paragono e ne esco perdente. Mi soffermo sulle mie ferite, sui miei difetti, sulle mie carenze.

Mi crogiolo nelle mie sconfitte convincendomi del mio scarso valore, e mi costa apprezzare con una certa obiettività un talento speciale che Dio mi ha affidato.

Confidare in me è la missione che mi accompagnerà per tutta la vita. Se confido sarò capace di fare cose grandi, se non lo faccio diventerò inutile, mi paralizzerò e nulla riuscirà a convincermi del mio valore.

Per quanto me lo ripetano non ci crederò. È molto più forte in me l’esperienza del fallimento. Si incide a fuoco e copre tutto con la sua ombra.

Imparare a confidare nel dono e nel compito che Dio ha seminato nella mia anima è la mia strada.

Amore incondizionato

Vorrei custodire esperienze di casa, di famiglia, nell’anima, e far tesoro di momenti in cui mi sono sentito amato per quello che sono, non per quello che faccio.

L’amore incondizionato mi dona la fiducia in me stesso. Potrò arrivare lontano, raggiungere le mete indicate, quando crescerà in me la fiducia in tutto ciò che posso dare.

E quella fiducia è quella che mi porta a guardare il cielo. Dio delinea legami umani che mi portano a Lui. Le mie esperienze di casa sulla Terra mi portano alla casa del Cielo.

Nella mia casa mi sento amato per quello che sono e ho la forza per intraprendere qualsiasi cammino. Una persona fiduciosa non teme il futuro, non teme il fallimento. Confida nelle sue forze, e, cosa più importante, arriva a confidare in Dio, nell’amore di suo Padre.

È l’esperienza di Maria: “Il ‘Sì’ di Maria alla volontà del Signore è un salto all’oscurità, confidando in Colui che tutto può” [1].

Confido in me stesso e al contempo confido nelle mie forze. Non riesco a fare tutto da solo. Ho bisogno di aiuto.