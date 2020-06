Dio si irrita quando mi comporto male?

Spesso arrivo a pensare che il peccato sia molto più potente della grazia. È come quella macchia d’olio che si estende lentamente rovinando i miei vestiti, le mie cose, la mia vita. Una macchia d’olio che contamina tutto.

Forse per questo mi spaventa peccare, cadere, cedere. Sento che con quel peccato piccolo o grande che mi danneggia mi allontano da Dio.

Sento di aver gettato via tutti i miei sforzi di rettitudine, e allora dubito della misericordia di quel Dio che mi dice che è sempre disposto ad abbracciarmi, qualunque cosa faccia.

Ma io non sono così, e mi costa proiettare fuori di me un Dio così diverso. Com’è possibile che un Dio onnipotente guardi con compiacenza un figlio che si è allontanato e si è perduto facendo il male e sprecando la sua vita?

Credo che ogni volta che pecco, per omissione o azione, quel Dio onnipotente mi guardi con una certa reticenza, disposto a esigere la mia conversione.

Non riesco a controllare la paura che ho nel presentare a quel Dio tutte le mie azioni fallite, i miei errori, le mie negligenze.

La Bibbia, però, dice che la grazia sovrabbonda rispetto al peccato. Il peccato di molti uomini non vale nulla di fronte alla misericordia e alla grazia di un unico uomo, Dio e uomo. Mi è chiaro quello che Gesù ha detto quando ha chiamato Matteo il pubblicano:

“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: “Voglio misericordia e non sacrificio”; poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori”.

Gesù mi chiede di credere molto più nel potere infinito e guaritore della sua misericordia che nella forza distruttiva del mio peccato. Commenta Juan Antonio Pagola parlando della misericordia di Gesù:

“L’abitudine di Gesù di sedersi a mangiare con loro. Il suo modo di agire. Scandalizza. Sedersi a tavola è il gesto più forte del profeta della misericordia. Come senza chiedere una penitenza. Non mantiene le distanze. È amico dei peccatori. Non si avvicina come maestro della legge. Offre amicizia e comunione”.