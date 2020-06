“Auto-Messa” per seguire le celebrazioni in Paraguay

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Sono trascorsi più di tre mesi da quando ho potuto partecipare a una Messa in presenza, per via dell’arrivo del coronavirus. In Paraguay ora si può assistere alle celebrazioni, ma nel tempio possono esserci al massimo 20 persone, inclusi i celebranti, e si sconsiglia la presenza di anziani.

Come alternativa valida di fronte alle limitazioni stabilite dal Ministero della Sanità, l’arcivescovado di Asunción ha deciso di realizzare alcune celebrazioni con una nuova modalità: le Messe in auto, o “Auto-Messe”.

In coincidenza con la Festa del Papà, [che nelle Americhe è] la terza domenica di giugno, nella cattedrale di Asunción sono state celebrate due “Auto-Messe”, e così, in un giorno assolato di inizio inverno, ho avuto la possibilità di tornare a Messa.

Rodrigo Houdin

Una Messa diversa

Sembrava un po’ un drive-in, solo che sulla spianata davanti alla cattedrale di Nostra Signora de la Asunción l’attenzione era concentrata non su un maxischermo, ma su un altare.

I veicoli si affacciavano sul parcheggio di fronte alla cattedrale, cercando di guadagnarsi la visuale migliore e di evitare il forte sole del mattino. Alcuni fedeli erano arrivati anche a piedi.

Quando l’orologio ha suonato le 8.00, preceduto dal suono delle campane, si sono sentite le note dell’organo situato all’interno della chiesa. I celebranti hanno camminato in processione, dirigendosi nella direzione contraria rispetto all’altare principale della cattedrale.

Una telecamera riprendeva la Messa, mentre il sacerdote spiegava ai fedeli che per vedere meglio avrebbero potuto seguire la cerimonia attraverso le reti sociali.

“Per noi cattolici la priorità è l’Eucaristia”, ha affermato nella sua omelia padre Reinaldo Roa, rettore della cattedrale. “La nostra fede è cristocentrica. Cristo è il centro della nostra vita (…). Il Signore ci esorta a cercarlo, a desiderarlo, e lasciamo tutto il resto nelle su mani”.

Senza coro, con parti abbreviate e la Comunione data dai finestrini, l’Auto-Messa si è conclusa in meno di 60 minuti.

La pandemia ha portato noi cattolici a vivere esperienze diverse e a valorizzare l’importanza dell’Eucaristia. Pur essendo una Messa diversa, la soddisfazione di ricevere Gesù Sacramentato e di condividere la Parola di Dio ha ricordato ai presenti che Cristo dev’essere al centro della vita.

L’Auto-Messa in immagini: