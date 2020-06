9 sfide per i vostri figli adolescenti per quest’estate

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Per molti adolescenti, i lunghi mesi estivi che abbiamo davanti non saranno diversi da quelli che abbiamo vissuto ultimamente – nient’altro che compiti. Tra viaggi e campeggi ancora caratterizzati dall’incertezza e molte famiglie che vivono difficoltà finanziarie, c’è una buona possibilità che molti decidano di rimanere a casa.

Tenere i figli occupati in estate non è una sfida semplice. Visto che i più piccoli richiedono spesso più attenzione da parte dei genitori, gli altri possono essere lasciati in balia dei dispositivi elettronici, che in questo periodo hanno già sfruttato ampiamente.

Se avete un adolescente in casa e volete che le sue vacanze estive siano un po’ più significative, potreste presentargli una serie di sfide da affrontare prima che ricominci la scuola – e molte di queste attività possono offrire capacità utili per il futuro.

Se alcune possono essere divertenti, altre forse presentano qualche insidia, e altre ancora saranno certamente poco gradite, ma la natura della sfida non è proprio questa? (Ecco l’argomentazione che dovete tenere pronta per qualsiasi adolescente che protesti!) Per offrirvi qualche idea, ecco un elenco di attività che potreste voler proporre ai vostri figli adolescenti quest’estate: