Una splendida preghiera per trovare la propria anima gemella

Prima di diventare una figura di spicco del cattolicesimo del XIX secolo, il co-fondatore della Società di San Vincenzo de’ Paoli, il, cercò a lungo la propria vocazione. Oscillava tra il fatto di vivere il celibato nel mondo, il matrimonio e la vita religiosa, e pregava il Signore di rivelargli la Sua volontà.

Alla ricerca della sua strada, scrisse una preghiera per gli uomini single alla ricerca dell’anima gemella. Dio ascoltò le sue preghiere, e la risposta gli venne a seguito di un incontro con una ragazza di nome Amélie Soulacroix, il 23 giugno 1841. I due si sposarono, e il 24 luglio 1845 ebbero una figlia, Marie. Sono stati uno degli esempi più belli di coppia cristiana, come mostra la loro corrispondenza. Oggi, molte persone single in cerca di un amore simile possono recitare la preghiera del beato Federico Ozanam e farla propria:

Sento che si sta facendo in me un grande vuoto, che né l’amicizia né lo studio riescono a colmare. Ignoro chi verrà a colmarlo: sarà forse Dio? Sarà una creatura? Se si trattasse di una creatura, mi auguro che si presenti il più tardi possibile, quando me ne sarò reso degno.

Mi auguro che essa porti con sé ciò che sarà necessario sul piano umano, ma prego soprattutto che venga a me con un’anima eccellente, che sia fervente perché io sono tiepido nelle cose di Dio, che sia infine comprensiva perché non abbia a vergognarmi della mia inferiorità.

Non dimenticarmi, Signore. Fa’ che io possa essere amato. Tu sai che non è solo la dolcezza che cerco nell’Amore; è il disprezzo di ogni bassezza, la forza per combattere per ciò che è Buono, per ciò che è Vero.

Amen.