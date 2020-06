“C’era una volta a Fatima”. Il video perfetto perché i vostri allievi capiscano i 3 segreti

di Silvana Ramos

Oggi vi presentiamo un simpatico video dei nostri amici di «Avanzada Católica», che hanno realizzato con grande ingegno questo prodotto, in cui vengono raccontati con grande chiarezza la storia di Fatima e i tre segreti.

Siamo certi che lo troverete molto utile per le vostre lezioni di catechismo. Il video usa non solo uno stile narrativo molto dinamico, ma anche estratti di film e fatti storici mondiali che confermano una storia d’amore bellissima e reale come quella della Madonna di Fatima.

“C’era una volta a Fatima”

Il video permette di conoscere le apparizioni di Fatima e i fatti storici avvenuti in seguito, e può essere usato per introdurre il tema del sacrificio per amore, che al giorno d’oggi sembra non avere molto senso o trova poco spazio tra giovani e adolescenti che vivono circondati da una cultura del benessere.

In un’epoca di isolamento, queste risorse sono adatte a poter spiegare e illustrare meglio le lezioni che i nostri alunni seguono oggi attraverso gli schermi. A volte questi temi risultano noiosi, ma è una buona risorsa per avvicinarci ad essi in modo diverso e vicino.

Ci piacerebbe sapere cosa pensate di questo video. Lo condividerete con i vostri allievi? Cosa vi è piaciuto di più? Siete riusciti a comprendere i segreti di Fatima in modo più profondo?

Qui l’articolo originale pubblicato su Catholic Link