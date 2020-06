Il padre che insegna abilità di base su YouTube ai ragazzi privi di una figura paterna

Il padre di Rob Kenney ha abbandonato lui e i suoi sette fratelli quando Rob aveva appena 14 anni. In un momento delicato in cui si preparava a diventare adulto non ha avuto un padre a guidarlo. In un’intervista a Shattered Magazine , Rob ha spiegato non solo la sua esperienza dolorosa, ma anche come il fatto di cercare Dio quando il suo matrimonio era in difficoltà gli abbia permesso di perdonare il padre appena prima che questi morisse.

Ora, sposato da 29 anni e con due figli – Kristine, 27 anni, che lavora con i bambini, e Kyle, ingegnere sviluppatore di software –, Rob vuole offrire il proprio contributo.

“Il mio obiettivo nella vita era allevare buoni adulti – non bravi bambini, ma buoni adulti”, spiega. Dopo che i suoi figli sono crescuti e hanno lasciato la casa dei genitori ha iniziato a pensare a come poteva aiutare gli altri. La quarantena è stata per lui l’occasione perfetta per condividere qualche conoscenza di base per ragazzi che magari crescono in circostanze difficili, che forse hanno perso un genitore o hanno genitori assenti.

Si è allora dedicato a creare un canale di YouTube intitolato Dad, How Do I?, che condivide abilità di base, da come fare un nodo perfetto alla cravatta a come aggiustare un rubinetto che perde.

“Volevo che si trattasse di compiti quotidiani, ma anche trasmettere un po’ della saggezza che ho imparato nella vita per incoraggiare la gente”, ha affermato. “Ho pensato di mostrare semplicemente alle persone come fare le cose, ma è una cosa che risuona anche a un livello del tutto diverso”.

Le sue capacità pratiche hanno toccato profondamente il suo pubblico, che aumenta giorno dopo giorno. Con 1,9 milioni di iscritti, Kenney sta condividendo consigli pratici per compiti quotidiani con più persone di quelle che si aspettava. Colpito dalla risposta, ha diffuso un video di ringraziamento che ha raggiunto 1,4 milioni di visualizzazioni, in cui spiega come si sente di fronte alla risposta positiva che ha ricevuto.

Il messaggio di ringraziamento di Kenney è splendido: non pensa che le sue indicazioni siano le migliori, ed è consapevole dell’esistenza di molte altre fonti online. Riconosce anche i suoi fallimenti come padre e l’importanza di cercare il perdono, ed esprime la necessità di essere gentili con gli altri.

Rob Kenney è proprio quello di cui Internet ha bisogno – un padre positivo, pratico e attento che vuole condividere le sue conoscenze. Non sorprende che abbia tanti iscritti, fans e messaggi positivi.

NGL seeing this brought me to tears. My dad walked out on me when I was 11 and barely taught me anything. This is so damn sweet it's overwhelming I want to give this man a hug. — DrakeBigShep (@drakebigshep) May 19, 2020

Il grande successo dei video di Rob Kenney dimostra la necessità della figura paterna nella vita di un ragazzo, e ora milioni di giovani che non hanno avuto questa esperienza possono beneficare di questo papà gentile e sempre di buonumore.

https://youtu.be/0KDMdYww4VE