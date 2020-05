Come chiedere il dono della preghiera mentale

Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che la preghiera “è la vita del cuore nuovo” ed è il ricordo di Dio, ovvero funziona come un orologio che risveglia la memoria del cuore.

“Dobbiamo ricordarci di Dio più spesso di quanto respiriamo”, diceva San Gregorio Nazianzeno.

Sempre secondo il Catechismo, esistono tre tipi di preghiera: preghiera vocale, meditazione e contemplazione.

La preghiera vocale è quella basata sulle formule liturgiche, come l’Ave Maria, il Padre Nostro, le giaculatorie… La meditazione è chiamata anche “preghiera mentale”, e si verifica quando ci disponiamo in pensieri e parole spontanei davanti a Dio. La contemplazione è guardare a Cristo, come nell’adorazione eucaristica. È lo sguardo della fede fisso in Gesù.

È comune che molte persone dicano di non sapere cosa dire a Dio in un momento di preghiera, senza le formule. Per questo, ci concentreremo sulla preghiera mentale, la meditazione.

Sant’Alfonso, come maestro di preghiera, ci può insegnare come acquisire l’intimità con Dio attraverso la preghiera mentale.

Il santo capiva che la preghiera mentale era un mezzo efficace di salvezza per mostrare la “disposizione del cuore alla preghiera”.

Un’altra frase che il santo ripeteva insistentemente era “Chi prega si salva, chi non prega si condanna”, per dire che la preghiera apriva le porte alla guarigione, alla liberazione e alla “restaurazione” desiderata.

Per Sant’Alfonso, lo Spirito Santo è un alleato in questo cammino di fede. Allo Spirito di Dio ha scritto una preghiera in cui gli chiede di concedergli il dono della preghiera mentale o di pregare bene davanti a Do.

Se volete crescere nella mediazione e nella vicinanza a Dio, recitate con fiducia la preghiera di Sant’Alfonso: