ThankYouJohnPaul2, l’iniziativa dei vescovi polacchi

Il grazie corre sui social

Si intitola #ThankYouJohnPaul2 , ovvero, “Grazie Giovanni Paolo II”, l’iniziativa lanciata dallaper celebrare il centenario della nascita di Karol Wojtyła, che ricorre il prossimo 18 maggio.

“Il progetto – spiega in una nota l’arcivescovo Stanisław Gądecki, presidente dei vescovi – consiste nella pubblicazione sui social media di voci, foto o brevi video per ringraziare San Giovanni Paolo II” per il suo Pontificato. “In questo modo – sottolinea il presule – possiamo esprimere la nostra gratitudine al Papa polacco per tutto quello che ha portato e porta alla nostra vita personale, familiare e sociale; per tutti gli incontri che abbiamo avuto con lui, ai quali abbiamo avuto l’opportunità di partecipare; per le sue parole, quelle che ricordiamo maggiormente; per le ispirazioni che ha suscitato in noi e che continua a suscitare”.

Un racconto anche per i più giovani

“Possiamo anche pubblicare i ricordi a lui associati – aggiunge ancora Gądecki – e in tal modo racconteremo Giovanni Paolo II anche alle giovani generazioni che non hanno avuto la possibilità di conoscerlo più da vicino, ma che sono molto presenti sui social”. L’iniziativa #ThankYouJohnPaul2 ha un carattere globale. L’obiettivo finale è quello di creare una torta di compleanno virtuale mettendo insieme tutto il materiale digitale raccolto.

Il primo Papa del web

Giovanni Paolo II è sempre stato consapevole della forza della comunicazione digitale, tanto da definire tali media “il primo Areopago del tempo moderno”, sottolineando che “non basta usarli per diffondere il messaggio cristiano e il Magistero della Chiesa”, ma occorre integrare il messaggio stesso in questa “nuova cultura” creata dalla comunicazione moderna.