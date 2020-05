Ami tua moglie? Non aprire quella porta (della cucina)

“Yeah”, l’anti-metodo di seduzione written by Giuseppe Signorin

Non aprire quella porta – se per entrare in cucina c’è una porta. Se, invece, la tua zona giorno è un open space, per usare la diabolica lingua, non a caso, di Jack lo squartatore, rimani a una distanza di sicurezza dai metri quadri più pericolosi, dove una minima mossa incauta può provocare un massimo stato di terrore. (E in cui, fra l’altro, una donna spesso impugna un coltello).

Non appena ti avvicini, lei gira collo e occhi nella tua direzione. In automatico. Anche senza vederti. Anche senza essere lì. Potrebbe trovarsi in camera da letto, in bagno. In garage. Non le è necessario essere nei paraggi, per percepire la tua presenza. La zona d’ansia è sua e ogni azione che compi all’interno deve rispettare i suoi canoni. Se hai voglia di lavarti un bicchiere, o di inserire un piatto in lavastoviglie, in preda magari a un attacco di bontà e ordine, non farlo. Le creeresti dello stress inutile. Infatti, non saresti mai in grado di lavare un bicchiere o inserire un piatto nella lavastoviglie nel modo giusto e lei ne soffrirebbe. Ami tua moglie? Non contribuire a creare un clima di panico nella tua casa.

Lo so: tutti ti dicono, in quanto essere umano xy, che devi darti da fare di più nella zona d’ansia. Ma il tuo maestro non è tutti. Il tuo maestro è il tuo maestro e ha un suggerimento più acuto da darti: aiutala in cucina solo in casi estremi, oppure se lei è fuori casa. Ma temo che anche se fosse fuori casa, potrebbe sentirsi male proprio in quel momento e chiamarti al cellulare. Oltre ad avere due cromosomi x, le donne hanno un sesto senso. Se proprio vuoi sistemare la zona d’ansia mentre lei è fuori casa, spegni il cellulare. Ma sii prudente.

Ricapitolando, visto che probabilmente non hai capito: vuoi che tua moglie sia serena? Stai lontano dalla cucina. Fallo per il suo bene.

Alla lunga, ti amerà di più.

Subito ti riterrà un pigro nullafacente, e verrai linciato nella pubblica piazza come maschilista, se qualcuno lo venisse a sapere (chi fa il bene troppo spesso viene ingiustamente perseguitato), ma avrai salvato la salute psichica di tua moglie e verranno a entrambi meno capelli bianchi. Quindi anche un risparmio sulle tinte.

Sii eroico. Rimani sul divano.

(Dille che è bellissima con più convinzione del solito, quando si accorge che eviti la zona d’ansia. Potrebbe prendere questa tua premura per una scusa, ma sappiamo entrambi che non è così).

Yeah.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO SUL BLOG DEI MIENMIUAIF – MIA MOGLIE ED IO