Stefano Vitali: io, miracolato da Sandra Sabattini, che neppure conoscevo

La beatificazione di Sandra Sabattini era stata fissata per il 14 giugno a Rimini, ma l’evento è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel frattempo il 2 maggio ricorre il 36° anniversario della morte di Sandra.

La ragazza riminese, discepola spirituale di don Oreste Benzi, è morta nel 1984, all’età di 22 anni, travolta da un’auto mentre si recava con il fidanzato e un amico ad un incontro della Comunità Papa Giovanni XXIII di cui faceva parte.

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Video Don Oreste Benzi, testimone e profeta per le sfide del nostro tempo, Associazione Papa Giovanni XXIII

Sandra ci ha lasciati in odore di santità. Numerosi suoi amici e conoscenti ne hanno chiesto l’intercessione nei momenti più drammatici della loro esistenza. Lo hanno anche Don Benzi. E ci sono persone che sostengono di essere guarite grazie all’invocazione miracolosa di Sandra. Tra questi c’è Stefano Vitali. La sua storia è riportata dal Corriere di Romagna (25 aprile).

La scoperta del tumore

È il 2007 ed è in piena carriera politica – era assessore al Comune di Rimini e diventerà poi presidente della Provincia – quando scopre di avere un tumore che non lascia scampo. E’ papà di una casa famiglia con sua moglie Lolli. Inoltre Stefano era stato per 5 anni il segretario personale di don Benzi. Un’esperienza unica che gli aveva cambiato la vita.

fot. Riccardo Ghinelli / Esprit

Il viaggio nella malattia.

Il libro è la storia di una guarigione che interviene quando tutto sembra perduto. Vitali nel suo racconto ci inoltra nei pensieri più profondi di chi sente scadere il tempo a sua disposizione su questa terra. «Perché proprio a me?», si interroga. E coinvolge il lettore nel duro viaggio attraverso la malattia, il vedersi nudi e deboli, la sofferenza, lo sguardo dei compagni di terapia: «Sembravano gli occhi di persone che avevano la coscienza di non avere un futuro davanti», scrive.

La guarigione inspiegabile

Poi succede l’impossibile e Stefano diventa il protagonista di un fatto scientificamente inspiegabile, come attesta la documentazione medica. Stefano scopre che la sua guarigione è avvenuta grazie all’intercessione di Sandra Sabattini, che la Chiesa proclamerà beata proprio in virtù di questa guarigione. Non è stato il miracolato a chiedere a Sandra la guarigione, lui neppure la conosceva. L’iniziativa fu di don Oreste Benzi che invitò la famiglia di Stefano e tutta la Comunità Papa Giovanni XXIII ad unirsi in questa preghiera.

Il Decreto

Papa Francesco con un Decreto del 2 ottobre 2019, ha riconosciuto ufficialmente l’autenticità del miracolo.

A raccontare questa storia è il “miracolato” stesso, Stefano Vitali, nel libro Vivo per miracolo. Così Sandra Sabattini mi ha guarito, (Sempre Editore).