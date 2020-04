Spagna: lezione di umanità e fede dei militari a tutto il Paese

“Non se ne sono andati da soli, gli uomini e le donne delle Forze Armate sono stati con loro”. È quanto ha affermato il Ministro della Difesa spagnolo Margarita Robles chiudendo il 22 aprile la morgue provvisoria installata nel Palazzo del Ghiaccio di Madrid.

In questo periodo di pandemia e di stato di allarme, i membri delle Forze Armate, dell’Unità Militare d’Emergenza (UME) e dell’Esercito hanno lavorato per trasferire i defunti, ma non solo: ne hanno anche custodito le salme perché non rimanessero sole, e come hanno spiegato vari membri dell’UME hanno anche recitato una preghiera quando sapevano che la persona era credente.

La Robles lo ha spiegato in un discorso toccante che è stato molto apprezzato da tutti gli Spagnoli: “Le famiglie sappiano che non li dimenticheremo. In un altro mondo migliore sicuramente vedono e aiutano tutti noi”.

Il lavoro dei militari è iniziato il 21 marzo, quando l’UME ha ricevuto una richiesta di aiuto per spostare le prime vittime. Da allora molti protocolli, molto lavoro silenzioso, molte giornate di lavoro e soprattutto molto pianto e molto dolore.

Nessuno ha potuto vegliare quei corpi. I defunti erano soli, e i militari hanno svolto un’opera impagabile di accompagnamento, trattandoli come propri compagni. Non ne dimenticheranno mai i nomi.

Il Cristo de la Buena Muerte era nel Palazzo del Ghiaccio di Madrid

Il Giovedì Santo, a Malaga il Cristo de Mena non ha potuto uscire. I membri della Legione non hanno potuto portare sulle proprie braccia il corpo crocifisso di Cristo. Molti pensano alla tristezza che avrà provato questo corpo di élite non potendo accompagnare il Cristo de la Buena Muerte, ma nessuno si è reso conto che Cristo in realtà si era spostato, e si trovava nel palazzo del Ghiaccio di Madrid.

L’Esercito e l’UME portavano già da vari giorni la Buena Muerte sulle braccia, sulle spalle e nell’anima di tutti coloro che stavano lavorando lì.