Niente può toglierci la libertà che Gesù ci ha donato morendo in Croce

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.



Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui.



Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è gia stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».



E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie.



Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere.



Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». ( Gv 3,16-21)

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna”. La prova dell’amore di Dio è Gesù. Se dimentichiamo questo dettaglio possiamo trasformare Gesù in un “Grande fratello” messo lì per controllare quante volte cadiamo. Ma è davvero troppo poco ridurre il ruolo di Gesù a quello del nostro super-io. Egli è venuto perché la nostra vita possa essere davvero viva. “Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio”.

Scegliere le logiche che intrappolano la nostra vita e rifiutare invece ciò che Gesù ci ha mostrato come liberazione è già di per sé una condanna. Dobbiamo toglierci dalla testa che la condanna è Dio che punisce. La condanna è la conseguenza delle nostre scelte. Anche l’onnipotenza di Dio rispetta la nostra libertà. In questo modo i nostri inferni, molto spesso, li scegliamo noi con i nostri sì e i nostri no. Ma dobbiamo stare attenti a non fare confusione. Si può soffrire non per colpa nostra, si possono avere delle ferite che altri ci hanno fatto, si può vivere nel cuore di un’ingiustizia, come di un dolore o di una situazione subita, ma tutto questo diventa inferno quando noi ci sentiamo solo vittime senza ricordarci che Gesù è morto affinché ognuno di noi si ricordi che è radicalmente libero in ogni circostanza anche in quelle dove apparentemente non c’è nessun margine di scelta. E questo per un motivo semplice: anche in ciò che non ho scelto io posso decidere come starci. La libertà non è vincere sempre, ma a volte è decidere come si vuole perdere. È solo così che una malattia, un dolore, una ferita del passato possono condizionarci molto ma non possono toglierci la decisione di come viverci tutto ciò. La libertà non è per forza cambiare le circostanze ma è cambiare noi stessi nelle circostanze. Ecco la libertà che ci ha donato Gesù.

