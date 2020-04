Spuntano tre germogli sulla Sacra Spina di Scigliano. A Ponza fiorisce una corona secca

A Scigliano, cittadina della provincia di Cosenza, è conservata da secoli una delle spine che la tradizione attribuisce alla corona che cinse il capo di Cristo durante la sua Passione.

La reliquia sciglianese è custodita nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe del rione Diano e di sicuro era già oggetto di grande venerazione nel ’600, quando era collocata in una apposita cappella.

Il 28 marzo

Oggi è conservata ancora nella stessa chiesa di allora e ha suscitato attenzione perché, proprio all’estremità della spina, sarebbe spuntato un piccolo germoglio. La reliquia viene posta periodicamente ad osservazione e, lo scorso 28 marzo, sulla spina si è notata la presenza di un germoglio più chiaro, mentre altri due più piccoli si noterebbero ad un esame più attento.

“La vicinanza del Signore”

Il fenomeno della comparsa di segni di germogli sulla spina di Scigliano si sarebbe verificato già altre volte. In particolare, come attesta il parroco don Andrea Lirangi, ciò si manifesta quando il Venerdì Santo coincide con il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione.

«Probabilmente quest’anno – dice don Andrea – pur non essendo il 25 marzo Venerdì Santo, la Sacra Spina è germogliata in questo periodo difficile. Un segno che il Signore è vicino a noi e ci unisce alle sue sofferenze anche in questo periodo tormentato. Un segno di speranza».

Le altre spine che fioriscono

Il caso non è il solo di questo genere. Anche per altre reliquie delle spine della corona di Cristo è attestato il verificarsi di fenomeni degni di nota in concomitanza con eventi particolari o proprio negli anni in cui il Venerdì Santo cade nella data del 25 marzo.

Anche la reliquia della spina di San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, germoglierebbe in alcune circostanze particolari e nel 2016 il fenomeno si sarebbe ripetuto. Stesso fenomeno anche ad Andria, dove la tradizione registra più volte la comparsa di gocce di sangue sulla Spina, evento che è attestato anche in varie altre località, tra cui in Calabria è noto il caso di Umbriatico (www.paroladivita.org, 7 aprile).

Youtube La Sacra Spina di San Giovanni Bianco, portata, quest'anno, in processione solitaria.

La corona secca

Da alcuni mesi, sulla piccola isola che si affaccia su Roma e sul litorale pontino sta accadendo qualcosa di straordinario.

Nella Chiesa parrocchiale dei Santi Silverio e Domitilla, foglioline e fiori freschi sono cresciuti sui rami secchi che compongono la corona di spine appoggiata ai piedi del crocifisso.

La prima volta a Natale

La prima volta fu a Natale dello scorso anno e il fatto colse di sopresa i parrocchiani e i fedeli della Chiesa. Un fenomeno che si è ripetuto negli ultimi giorni: alcune piccole foglie sono iniziate a spuntare dai rami secchi di una corona che fu intrecciata dai marittimi dell’isola e posta per devozione ai piedi del crocifisso.

Questa volta a fiorire sono gemme rosse, proprio in corrispondenza dei piedi di Gesù, lì dove c’è il chiodo che lo lega alla croce.

Quattro mesi di foglie e fiorellini

Il parroco della chiesa del porto di Ponza ha condiviso su Facebook le foto del lieto evento e ha commentato:

«Questo mi fa oggi pensare, che dalla sofferenza il Signore fa scaturire la salute, la pace, la vita, la gioia. Sono già quattro mesi che continua a regalarci delle foglie e dei fiorellini rossi. Che questo sia un segno di speranza per noi e per tutta l’umanità» (Radio Maria, 4 aprile).