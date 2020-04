Il concerto di Pasqua di Andrea Bocelli. Gratis e in streaming dal Duomo di Milano

Il grande tenore italiano ha deciso di fare questo regalo a tutti, un modo per alleviare la sofferenza di questa lunga quarantena e della pena di una pandemia che ha già fatto migliaia di morti nel mondo. Domenica 12 Aprile alle ore 19 Andrea Bocelli canterà in Duomo e verrà trasmesso in streaming attraverso il suo canale youtube gratuitamente.

Il tenore però ci ha tenuto a precisare che “non sarà un concerto, ma piuttosto l’occasione per pregare insieme nella ricorrenza cristiana che celebra la Resurrezione e testimonia la certezza nella vita che trionfa”. Nella scaletta ci saranno, infatti, brani tratti dal repertorio sacro.

“Credo nella forza di pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, simbolo universale di una rinascita di cui tutti, credenti e non, abbiamo bisogno ora”, spiega Andrea Bocelli nella presentazione dell’evento. E aggiunge: “Grazie alla musica, trasmessa in streaming dal vivo, unendo milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante della Terra ferita, meravigliosa fucina internazionale che è motivo di orgoglio italiano. La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l’Italia tutta saranno nuovamente, e prestissimo, un modello vincente, motore di un Rinascimento in cui tutti speriamo. Sarà una gioia testimoniarlo, in Duomo, nella festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita”.