Muore una suora di Madre Teresa che dava da mangiare ai malati di Covid-19

Suor Sienna, di 73 anni, è la prima religiosa della congregazione delle Missionarie della Carità a morire per le complicazioni provocate dal Covid-19. Era originaria dello Stato indiano di Jarkhand, ma viveva nella casa delle Missionarie a Swansea, nel Galles (Regno Unito), dal 2016, ed era impegnata in iniziative di aiuto ai poveri che includevano la distribuzione di alimenti.

Il convento gallese è ora isolato, perché tutta la comunità è affetta dal coronavirus, e una delle religiose è in condizioni gravi.

La congregazione fondata da Santa Madre Teresa di Calcutta è particolarmente vulnerabile nella pandemia, perché il suo carisma implica l’assistenza cristiana ai più poveri tra i poveri, persone che dispongono di ben poche protezioni contro il contagio.

Le Missionarie hanno diffuso questo comunicato:

“Cari amici, informiamo con profonda tristezza che suor Sienna, di 73 anni, del convento di Swansea (Galles, Regno Unito), è partita per il riposo esterno con nostro Signore. Era ricoverata per via del Covid-19. Preghiamo per la sua anima. Vi chiediamo di pregare per le altre suore del convento. Tutte le religiose della comunità sono risultate positive al coronavirus, e una è in condizioni molto gravi”.