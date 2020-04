5 elementi per capire che abbiamo tutti bisogno di consolazione spirituale

di Silvana Ramos

Fuggire dal dolore non ha senso. È quasi come fuggire dall’amore. Prima o poi il dolore arriva nella nostra vita, in momenti diversi e con varia intensità. Possiamo sperimentarlo fin da piccoli. Non c’è età in cui il dolore sia assente. Il dolore è un mistero proprio di ciò che è umano.

Ci sono momenti in cui è così intenso che ci costa affrontarlo. Arriva per questioni o circostanze proprie della nostra vita, ma anche per fattori esterni e inaspettati che ci colgono di sorpresa.

Un terremoto, una crisi economica, una pandemia… Sperimentiamo circostanze per le quali non siamo preparati. Arriva l’incertezza, e ci sembra di trovarci in una strada senza uscita.

I momenti di dolore non sono fatti per ascoltare sermoni. Abbiamo bisogno di consolazione, di compagnia, di un luogo in cui riposare e riprendere le forze per andare avanti.

È allora che la consolazione spirituale acquista una rilevanza ancor maggiore. Come accedervi? È sempre a disposizione? E se non ho mai fatto ricorso a Dio? Ecco qualche suggerimento per capire un po’ meglio la consolazione spirituale. Capirete che è un dono accessibile a tutti.

1. Tutti abbiamo bisogno di consolazione spirituale

Capire che tutti abbiamo bisogno di consolazione è un buon punto di partenza. Avere bisogno di essere consolati non significa essere deboli per definizione, ma che si è umani e che non si può fare tutto.

Vuol dire che amiamo, che le cose ci fanno soffrire. Che a volte (spesso) ci sentiamo perduti e abbiamo bisogno di qualcuno che non solo ci mostri il cammino, ma che ci accompagni. Camminare da soli nella vita è impossibile. Siamo fatti per vivere in comunità, insieme.

Quanto ci mancano l’affetto e la compagnia in questi momenti! Abbiamo bisogno gli uni degli altri. “Altri” in cui poter riposare fiduciosi. Se capiamo questo, tutto acquisterà senso.

2. Vedere Cristo come un amico

Cristo è quella persona che ama in modo incondizionato, e non è lontano, sa quello che proviamo. Ha sperimentato i dolori più grandi – paura, tradimento, solitudine, morte. Cristo ha dato la propria vita, fino all’ultima goccia di sangue. È vero Dio e vero uomo. Conosce le nostre lotte meglio di chiunque altro.

Cristo vive. Guardiamolo per quello che è, il nostro grande amico, quello vero. Quello che ha dato la vita per noi. Guardiamo Cristo come un amico, colui con cui possiamo parlare senza dover nascondere nulla, con la fiducia con cui abbiamo sempre sognato di parlare con qualcuno.