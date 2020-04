Il messaggio che il Papa vuole che inscriviate per sempre nel cuore

di Pablo Perazzo

Venerdì 27 marzo 2020, milioni di persone hanno partecipato dalle proprie case, attraverso le reti sociali e i mezzi di comunicazione, alla benedizione straordinaria Urbi et Orbi impartita da Papa Francesco.

Tutto il rituale, le immagini e le parole del Santo Padre Francesco passeranno alla storia. Fotografie, frasi incise nella retina, nella memoria e nello spirito delle innumerevoli persone che hanno assistito a questo atto liturgico.

Il tempo trascorso pregando davanti alla Vergine nei confronti della quale i romani hanno una grande devozione, la preghiera davanti al crocifisso a cui viene attribuita la fine della peste del 1522, la benedizione con il Santissimo Sacramento. La presenza reale di Cristo nell’ostia sull’altare.

Vorrei compiere qualche riflessione sulle parole di Papa Francesco e condividere il video completo di questo grande momento nel caso in cui non abbiate potuto assistervi o desideriate riviverlo.

Tutta l’umanità attraversa unita questa tempesta

Credo che il Vangelo scelto per la riflessione spirituale del Pontefice non avrebbe potuto essere più opportuno. La barca degli apostoli stava per naufragare a causa della tempesta mentre Gesù dormiva pacificamente, senza che apparentemente gli importasse della situazione.

Possiamo trovare questo passo nei tre Vangeli sinottici (Mt 8, 23 – 27 / Lc 8, 22 – 25 / Mc 4, 35 – 41). In questo momento siamo anche noi in quella barca, attraversando una fortissima tempesta che ci tiene aggrappati gli uni agli altri come una grande famiglia, come umanità.

Non è qualcosa di estraneo, che succede in un Paese o in un continente lontano. È costato la vita a migliaia di persone nel mondo. È alla porta delle nostre case, se già non abbiamo qualche familiare contagiato.

La capacità sanitaria di vari Paesi sta arrivando al limite. Non ci sono abbastanza respiratori, posti letto in terapia intensiva, mascherine… Le onde sono forti, il vento non risparmia nessuno, e stiamo affondando.

Tempo per meditare su cosa stiamo facendo della nostra vita

Sono passate ormai delle settimane, ed è impossibile che qualcuno non abbia ancora pensato a cosa sta facendo della sua vita, a come sta vivendo o a quale senso sta dando alla sua esistenza. In questo momento sono cadute le maschere del denaro, del potere e la ricerca di piacere a ogni costo.

La pandemia ci riporta all’essenziale. La vulnerabilità, l’esperienza di fragilità e limitazione, ci mette di fronte alla nostra condizione reale di semplici mortali. La morte è dietro l’angolo. In questo momento ci chiediamo cosa voglia dire Dio all’umanità, e a ciascuno di noi in particolare.