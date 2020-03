10 suggerimenti per vivere meglio la Messa da casa

In questo momento in cui nelle chiese le celebrazioni sono sospese per via delle misure per evitare la diffusione del coronavirus, è sempre più urgente l’unione di tutti per pregare per le intenzioni delle famiglie, per gli anziani, per chi deve uscire di casa per andare a lavorare, per i professionisti del settore sanitario e per i governanti.

“È ora di vivere più intensamente la pratica di essere anche una Chiesa domestica. Per questo, ausiliati dai mezzi di comunicazione potremo accompagnare la celebrazione dell’Eucaristia, sfruttando così l’opportunità di ascoltare la Parola di Dio, meditarla e trovarvi forza e coraggio per superare quest’oggi che ci destabilizza ma che non deve abbatterci”, ha spiegato il missionario redentorista padre Rodrigo Arnoso al portale A12.

A12 ha anche pubblicato 10 suggerimenti per accompagnare bene la Messa da casa:

1. Tenete a mente che non si tratta di una trasmissione televisiva, radiofonica o telematica qualsiasi; è la Santa Messa, celebrazione del Cristo vivo e presente tra noi;

2. Toglietevi il pigiama, preparate l’ambiente. Mettete in un punto della casa la Bibbia aperta al Vangelo del giorno e un crocifisso e accendete una candela;

3. Staccate tutto ciò che può attirare la vostra attenzione al momento della Santa Messa (cellulari), e non lasciate niente sul fuoco;

4. Riunite la famiglia per pregare, preparate i posti davanti alla televisione o al computer o posizionate il cellulare di modo che tutti possano accompagnare questo momento celebrativo con tranquillità e attenzione;

5. Qualche minuto prima della celebrazione, fate silenzio nel vostro cuore e presentate le vostre intenzioni per la Santa Messa;

6. Partecipate alla celebrazione cantando insieme e rispondendo alle preghiere. Mettetevi in piedi o in ginocchio nei momenti in cui siamo invitati a farlo;

7. Accompagnate le letture e il Vangelo sul foglietto, sul cellulare o sulla Bibbia, preparando tutto in anticipo;

8. Al momento della Liturgia Eucaristica inginocchiatevi – è Cristo presente con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità;

9. Comunione Spirituale – chiedete con fede che Gesù venga ad abitare nel vostro cuore, accoglietelo e approfittate di questo momento per mantenere la vostra anima unita a Cristo.

10. Al termine della celebrazione fate il segno della croce e ringraziate Dio per la grazia di averlo potuto celebrare.