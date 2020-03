Il vescovo di Pinerolo prima di essere intubato: “Pregate per me”

«Purtroppo mi intubano per almeno 10 giorni. Fai pregare per me». Questo il messaggio che il vescovo di Pinerolo Derio Olivero ha inviato al vicario generale della diocesi, don Gustavo Bertea.

Positivo al Coronavirus

Monsignor Olivero era stato ricoverato nell’Ospedale Agnelli di Pinerolo lo scorso venerdì. Positivo al tampone del Coronavirus, le sue condizioni inizialmente stabili negli ultimi giorni si sono aggravate. Il vicario generale ha invitato tutta la diocesi ad intensificare la preghiera (Avvenire, 27 marzo).

La preghiera della diocesi

Il vicario generale, monsignor Bertea, e tutta la comunità di Pinerolo sono unite in preghiera da giorni per sostenere il loro vescovo e per augurargli una piena guarigione. «Da giorni in tutta diocesi – ha riposto Bertea – in tanti pregano per il nostro Vescovo. E mi rivolgo a te, caro Derio, senti la forza delle preghiere e della vicinanza di tutti».

I sacerdoti, i diaconi e i laici si sono trovati su una piattaforma web per recitare il rosario. Gli auguri sono arrivati anche dal pastore valdese Gianni Genre (La Stampa, 27 marzo).

Le vittime tra i religiosi

Un altro vescovo, monsignor Antonio Napolioni della diocesi di Cremona, nelle scorse settimane è stato ricoverato perché positivo al Coronavirus, ma nel suo caso, la degenza ospedaliera è volta per il meglio e dopo dieci giorni è stato dimesso.

Sono oltre cinquanta i sacerdoti morti a causa della pandemia, e una decina tra frati e suore che hanno perso la vita in tutta in Italia.