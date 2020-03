🚨LIVE 🚨 Dalle 18, preghiera con il Papa e Benedizione Urbi et Orbi

Ma che cos’è l’Indulgenza Plenaria?

In una Piazza San Pietro per la prima volta deserta, Papa Francesco impartirà la benedizione Urbi et Orbi alla città di Roma e al Mondo intero e con essa la possibilità – come si dice in gergo – di lucrare una indulgenza dai peccati. Aleteia trasmetterà la diretta sul proprio sito.

Essa è la piena manifestazione della misericordia di Dio nei confronti degli uomini. Si tratta della remissione della pena temporale ottenuta per i peccati commessi. Tale pena resta nell’uomo anche dopo aver confessato le sue colpe, come una specie di segno o residuo che si manifesta in abitudini disordinate o nella tendenza a tornare al peccato (Aleteia, 29 luglio 2019).

Come la posso ottenere?

Durante questo momento straordinario di preghiera il Santissimo Sacramento sarà esposto sull’altare collocato nell’atrio della Basilica Vaticana. Dopo la supplica, seguirà il rito della Benedizione eucaristica “Urbi et Orbi”. Il Cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San Pietro, pronuncerà la formula per la proclamazione dell’indulgenza.

