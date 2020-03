Ecco come celebrare in casa la quarta domenica di Quaresima

Indicazioni per l’uso:

Se si è soli, è preferibile leggere semplicemente le letture e le orazioni della messa della domenica nel messalina e/o seguire la messa in televisione.

Questa celebrazione richiede la presenza di almeno due persone.

La si può fare dal sabato sera (celebrazione vigiliare) alla domenica sera, ma la domenica mattina resta comunque il momento più appropriato.

La celebrazione è particolarmente adatta a un quadro famigliare, amicale e di vicinato. Tuttavia, nel rispetto delle misure di isolamento, non si inviteranno amici né vicini ove questo sia proibito (e quand’anche lo si faccia, si presterà la massima attenzione al rispetto delle misure di prevenzione).

Si collocano sedie per il numero necessario davanti a un angolo di preghiera, rispettando la distanza di un metro l’una dall’altra.

Una semplice croce, o un crocifisso, deve sempre campeggiare sulla parete.

Si accendono una o più candele, da porre su supporto non combustibile (candelieri, piattini in porcellana) e si sta bene attenti a spegnerle alla fine della celebrazione.

Se si possiede un giardino, se ne raccolgono fiori, la cui presenza è particolarmente indicata in vista della gioia pasquale.

Si designa la persona che condurrà la preghiera (in ordine di priorità: un diacono, un laico istituito in un ministero laicale [lettore o accolito], il padre o la madre di famiglia).

Colui che conduce è anche colui che stabilisce la durata dei momenti di silenzio.

Si designano dei lettori per le letture.

Si prepara in anticipo la Preghiera dei Fedeli (a seguire c’è un modello) e si designa la persona che la leggerà.

Si possono preparare dei canti appropriati.

Domenica Lætare

Celebrazione della Parola

«Non prendete parte alcuna alle attività delle tenebre»

Tutti siedono. Colui che guida la celebrazione prende la parola:

Fratelli e sorelle,

Stamane [o “stasera”], quarta domenica di Quaresima, circostanze eccezionali ci impediscono di partecipare alla celebrazione dell’Eucaristia. Sappiamo bene, tuttavia, che quando ci riuniamo per pregare nel suo Nome Cristo Gesù è presente in mezzo a noi. Parimenti crediamo che quando si legge la Scrittura in Chiesa, è lo stesso Verbo di Dio a parlarci. La sua Parola è allora vero nutrimento per la nostra vita.

Ecco perché adesso tutti insieme, in comunione con l’intera Chiesa, ci mettiamo all’ascolto di questa Parola.

Pausa

La quarta domenica di Quaresima è anche chiamata “Domenica Lætare”, perché l’antifona d’ingresso comincia (in latino) con la parola “Lætare”:

Rallegrati, Gerusalemme,

e voi tutti che l’amate, riunitevi.

Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza:

saziatevi dell’abbondanza

della vostra consolazione.

A metà del tempo della penitenza quaresimale, ecco che la Chiesa c’invita a fare una sosta per intravederne la destinazione – la pienezza della gioia pasquale – e cominciare a pregustarne il gusto.

Pausa

Fratelli e sorelle, nel cuore delle nostre tribolazioni, dal più profondo delle nostre prove ecco che la Chiesa ci invita a contemplarne e a desiderarne il fine ultimo: la beata resurrezione che ci è promessa per Gesù Cristo, nostro salvatore, con lui e in lui.

Adesso ci prepariamo ad aprire i nostri cuori facendo silenzio.

Dopo un adeguato momento di silenzio, tutti si alzano e si segnano dicendo:

℣.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. ℟. Amen.

Colui che guida prosegue:

Per prepararci ad accogliere la Parola di Dio e perché essa possa guarirci, riconosciamoci peccatori.

Si recita quindi l’atto penitenziale, con queste o simili parole:

℣.: Pietà di noi, Signore:

℟. contro di te abbiamo peccato.

℣.: Mostraci, Signore, la tua misericordia,

℟. e donaci la tua salvezza.

℣.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

℟. Amen.

Si dice o si canta allora:

℣.: Kyrie, eleison,

℟. Kyrie, eleison.

℣.: Christe, eleison,

℟. Christe, eleison.

℣.: Kyrie, eleison,

℟. Kyrie, eleison.

Colui che guida recita allora l’orazione colletta:

O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

Si prendono le letture della messa della IV domenica di Quaresima. L’incaricato della prima lettura (e del salmo, ove manchi un salmista che lo intoni) resta in piedi, mentre il secondo resta seduto.

PRIMA LETTURA

1Sam 16,1b.4a. 6-7. 10-13a

Davide è consacrato con l’unzione re d’Israele

Dal primo libro di Samuele

In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato.