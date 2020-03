Il Papa celebrerà la Settimana Santa e la Pasqua senza la presenza di fedeli

Tutte le celebrazioni della Settimana Santa in Vaticano, dunque dalla Domenica delle Palme alla Pasqua di Resurrezione, che si celebrerà il 12 aprile, compresa la Via Crucis del Venerdì santo, saranno celebrate senza la presenza fisica dei fedeli per evitare ulteriori contagi da Coronavirus.

“La Prefettura della Casa Pontificia – si legge nella nota – si premura comunicare che, a motivo dell’attuale emergenza sanitaria internazionale, tutte le Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa si svolgeranno senza la presenza fisica di fedeli. Inoltre, si informa che fino al 12 aprile p.v. (giorno in cui quest’anno cade la Pasqua per la Chiesa cattolica, ndr) le Udienze Generali del Santo Padre e le recite dell’Angelus saranno fruibili solamente in diretta streaming sul sito ufficiale di Vatican News.”

In un comunicato diramato giorni fa, la Sala Stampa della Santa Sede ha inoltre fatto sapere che “di fronte alla situazione che si è venuta a creare a causa del coronavirus”, il Santo Padre ha deciso che la Santa Messa da lui celebrata a Santa Marta alle ore 7:00 ogni mattina continui ad essere trasmessa in diretta anche questa domenica 15 marzo e la prossima settimana.

“Per rispettare le norme che impongono il divieto di assembramenti al fine di evitare il diffondersi del virus COVID-19 – prosegue la nota – la preghiera dell’Angelus del Santo Padre di domenica 15 marzo e l’Udienza Generale di mercoledì 18 marzo saranno trasmessi in diretta televisiva, anche sul sito Vatican News, e le immagini saranno distribuite da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da raggiungere comunque i fedeli di tutto il mondo”.