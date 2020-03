Morta Suor Germana, la cuoca di Dio…

Si è spenta sabato 7 marzo a Caronno Varesino all’età di 82 anni Martina Consolaro, che a 19 anni prese i voti presso le suore del Famulato Cristiano, che avevano particolarmente a cuore la tutela delle giovani lavoratrici, e prese il nome di Germana. Ed è così che in tanti l’hanno conosciuta, anche grazie alla tv, alle ospitate e ai libri di cucina. La cucina di Suor Germana è quasi un topos letterario, una immagine per chi ha più di trent’anni abbastanza sicura.

Negli anni 80 e 90 – ricorda Il Messaggero – con le sue ricette dai nomi sorprendenti (tipo “le cartucce della suocera”) aveva raggiunto un’enorme popolarità, maggiore di quella di uno chef stellato dell’epoca e nemmeno raggiungibile dagli attuali masterchef. Un successo segnata da oltre venti libri best seller fra i quali “Quando cucinano gli angeli!” e la celeberrima Agenda della casa fino all’ultimo (2016) “Il ricettario di Suor Germana: 30 anni di cucina casalinga”.

Nella cucina c’era un pezzo fondamentale del suo apostolato. Non insegnava a cucinare, insegnava a prendersi cura del prossimo, a stare bene in famiglia, a costruire relazioni sane dentro il matrimonio. Proprio verso le coppie in procinto di sposarsi c’era la sua principale preoccupazione: “Eravamo convinti che se si salva la famiglia si salva la società… e penso avessimo ragione” ha poi commentato a Famiglia Cristiana (di cui è stata a lungo collaboratrice) ricordando quegli anni. La si ricorda per il suo tono di voce basso, mai un’incertezza, Suor Germana è sempre stata assai diretta nel ribadire che in famiglia e nella società uomini e donne hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e che è questo che fa funzionare un matrimonio e il vivere civile.

Avvenire l’ha ricordata stamane con le parole che lei stessa dedicò alla Pasqua alcuni anni fa, piacevole coincidenza che Suor Germana sia tornata alla casa del Padre in questo tempo di Quaresima, tempo in cui si fa digiuno, in questi tempi anche un parziale digiuno perfino dalla Mensa Eucaristica a causa del Coronavirus. Dicevamo delle parole per la Pasqua, quanto mai attuali: