Il sorprendente bacio di Dio che calma

Laè un tempo per tornare all’essenziale e mettere da parte le cose accessorie. Può essere la parte più difficile, perché il mio cuore resiste alla conversione, e la mia fede è debole.

Sono povero e fragile, incapace di scalare le vette più alte, quelle che sogno. Non ci riesco.

Penso alle ceneri che il Mercoledì delle Ceneri mi hanno messo sulla fronte… Non mi abbelliscono, mi segnano con un segno di morte, di vita. È il bacio dell’amore di Dio in questo cammino che inizio.

Prima c’è stato il fuoco, ora restano le ceneri. Quando me ne andrò resteranno le ceneri a indicare il cielo, segno di vita eterna. Le ceneri sono il tizzone di un abbraccio di Dio.

Bacia la mia piccolezza, la mia condizione, la mia vocazione, il mio cammino. Mi bacia e mi dice che mi ama, che crede in me. Per questo mi piace abbellirmi con le ceneri per non dimenticare da dove vengo e dove vado.

Per non dimenticare la mia condizione di figlio, di bambino povero, di vagabondo in cerca di verità. Per non dimenticare che sono fragile e non possiedo niente che sia mio.

Per non dimenticare l’amore di Dio che si abbassa sulla mia vita per dirmi che mi ama alla follia.

Quel cammino nel deserto della Quaresima inizia con un bacio sotto forma di cenere, un bacio di Gesù sulla mia fronte. E mi dice che mi ama.

Il bacio di Gesù è il bacio dell’amore più grande, dell’amore che non dimentica. Questo mi dà gioia e speranza all’inizio di questi giorni felici, giorni di luce.

Questo bacio mi parla di vita eterna. E mi dice di non temere. Che non mi succederà niente di male, anche se sto passando per il peggio che avrei potuto immaginare.

Preghiera, elemosina e digiuno

Gesù mi ricorda che ho bisogno di sostenermi su tre pilastri per non perdere la forza, per tornare all’essenziale e lasciare che il mio cuore si converta.

Mi chiede di condurre un’intensa vita di preghiera. La mia vita spirituale è così superficiale… Vivo fermandomi alla superficie delle cose. Mi manca profondità, non riesco a ottenere il silenzio.

Desidero una vita intensa con il Signore, con Maria. Una vita di riposo in Dio quando sento che il mondo con la sua forza mi porta da una parte all’altra.