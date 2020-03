A Messa, perché a volte durante la consacrazione si suona una campanella?

Durante la Messa pre-conciliare (che si celebrava in latino, e nella quale i fedeli vedevano il sacerdote di spalle), molti fedeli perdevano la concentrazione, si distraevano e non distinguevano i vari momenti della celebrazione.

Per richiamare l’attenzione dei fedeli sui momenti culminanti della Messa, venivano allora usati dei campanelli, soprattutto al momento della consacrazione.

Nel caso della consacrazione, c’erano due modi per richiamare l’attenzione dei fedeli: la campanella che il chierichetto suonava e la collocazione di un candeliere con una candela accesa sull’altare.

Queste campane permettevano alle persone di sapere che stava accadendo o stava per accadere qualcosa di importante. Tutti i fedeli si inginocchiavano, atteggiamento che si mantiene ancora oggi.

Attualmente, visto che la Messa si celebra in lingua volgare, le persone sono più attente e sanno qual è il momento della consacrazione; per questo l’uso dei campanelli non è più obbligatorio, ma opzionale.

Secondo l’Ordinamento Generale del Messale Romano, “poco prima della consacrazione, il ministro, se è opportuno, avverte i fedeli con un segno di campanello. Così pure suona il campanello alla presentazione al popolo dell’ostia consacrata e del calice secondo le consuetudini locali” (n. 150).