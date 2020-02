Film animato su Padre Pio, perfetto per i più piccoli!

di Nory Camargo

La vita di Padre Pio continua a ispirare quella di milioni di persone in tutto il mondo. Lo conosciamo con questo nome, visto che è stato chiamato così quando è entrato nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, ma il nome che ha ricevuto dai genitori è stato Francesco Forgione.

Francesco era nato a Pietrelcina nel 1887, ed è cresciuto in una famiglia umile e molto devota. La sua infanzia è stata fortemente segnata dalla malattia, ma anche se la sua salute era fragile lo spirito era d’acciaio. Il dolore non è mai stato un impedimento per far crescere ogni giorno la sua fede.

Padre Pio come modello di santità

Fin dalla tenera età ha manifestato il desiderio di diventare sacerdote, mosso dalla chiamata di Dio e da un frate che passava sempre a casa sua a chiedere l’elemosina.

Quello che ha caratterizzato di più la vita di Padre Pio sono stati sicuramente le stigmate e gli incontri con il demonio.

Nessuno si spaventi. A volte fa paura nominare il demonio, ma invalidarne l’esistenza è uno dei suoi successi, e quindi non dobbiamo dargli soddisfazione. Padre Pio aveva le stigmate passionarie, chiamate così perché erano simili a quelle di Gesù, invisibili tra il 1911 e il 1918 e visibili per 50 anni fino al 1968.

La sua storia è certamente toccante e ammirevole. Ho trovato questo film animato e ho pensato che a volte non abbiamo il modo per nutrire la fede dei nostri figli o dei nostri alunni, soprattutto dei più piccoli. È difficile parlare loro di Dio, e il compito si complica ancor di più quando è il turno dei santi.

Vorrei condividere con voi il film animato completo di Padre Pio, che inizia con l’infanzia, passa per tutti i trionfi e le difficoltà e finisce con la morte. È una risorsa eccellente da usare in casa, in parrocchia o a scuola.

“Farò più rumore da morto che da vivo”

Per concludere, vorrei ricordare una frase di Padre Pio che mi ha sempre colpito molto: “Farò più rumore da morto che da vivo”. Quanti misteri nascondeva il suo cuore!

Spero che questo film sia di grande utilità per voi. Se volete sapere di più sulla sua vita, potete leggere anche un altro articolo in cui parliamo del film «El Misterio del Padre Pío» (questo è per adulti).

Fateci sapere cosa ammirate di più nella sua vita, qual è la vostra frase preferita di questo santo o quali favori vi ha permesso di raggiungere!

Qui l’articolo originale pubblicato su Catholic Link.