Sacerdote affetto da un tumore cerebrale offre la propria sofferenza per le vittime di altri presbiteri

“Nel 2018 ho chiesto che, se era la volontà di Dio, mi permettesse di condividere in qualche modo la croce delle vittime degli abusi sacerdotali. Abbraccio questa croce volontariamente ”.

Una pubblicazione su Twitter del 13 febbraio sta commuovendo gli Stati Uniti e non solo., 40 anni, dell’arcidiocesi di Indianapolis, ha reso noto che gli è stato diagnosticato un tumore cerebrale con prognosi positiva, e ha dichiarato di offrire le sue sofferenze a Dio per le vittime di abusi sessuali perpetrati da sacerdoti.

“Vorrei avere una lista delle vittime di abusi sacerdotali per cui poter pregare tutti i giorni”, ha aggiunto sul suo blog. “Vorrei dedicare ogni giorno del mio recupero/chemioterapia/radioterapia a 5-10 vittime, e se possibile mi piacerebbe anche scrivere loro, perché sappiano che sto pregando per loro. Se conoscete qualcuno o siete stati voi stessi vittime, inviatemi il vostro nome, con il dovuto permesso, e se possibile un’e-mail perché possa inviare un messaggio. Mi piacerebbe davvero tanto”.

Il sacerdote ha reso noto il proprio indirizzo e-mail per ricevere i messaggi, e ha incentivato le persone a contattare anche la Survivors Network of Those Abused by Priests (Rete dei Sopravvissuti agli Abusi Sacerdotali – SNAP).

Padre John ha reso noto che verrà sottoposto a intervento chirurgico il 13 marzo per la rimozione del tumore, ha ringraziato i medici che lo assistono e ha offerto preghiere affinché “Nostra Signora di Lourdes curi e interceda per tutti i malati o per chi soffre in qualsiasi modo”.