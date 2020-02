Meditate ogni giorno sulla definizione d’amore di San Paolo

“Amore” è una parola usata spesso nel mondo di oggi, ma non è facile definire cosa sia. Per molti l’amore è un sentimento che va e viene e poi svanisce. Se questo è sicuramente un aspetto dell’amore, non arriva al fulcro di ciò che questo è secondo il Vangelo.

San Paolo spiega le varie qualità del “vero amore” nella sua Lettera ai Corinzi. Il passo viene citato spesso in occasione dei matrimoni, ed è quindi familiari a molti.

Come prendiamo le parole di San Paolo, e come le mettiamo in pratica?

Ecco le parole del santo su cui dovremmo meditare ogni giorno, soprattutto se siamo sposati o abbiamo un rapporto con qualcuno. Quello descritto da San Paolo è davvero un amore duraturo, e supererà la prova del tempo. Non è un’emozione passeggera, ma un atto di volontà.

Se volete sperimentare il “vero amore”, amatevi come dice San Paolo: