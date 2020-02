11 consigli di Santa Teresa di Gesù per una buona vita di preghiera

Nella sua opera “Preghiere di tutti i tempi della Chiesa”, il professor Felipe Aquino elenca questi 11 consigli per la vita di preghiera, dati da una delle più grandi mistiche della storia del cristianesimo: Santa Teresa di Gesù, dottore della Chiesa.

1. Rivolgi a Dio ciascuna delle tue azioni; offrile e chiedigli che siano per il suo onore e la sua gloria.

2. Offriti a Dio cinquanta volte al giorno, con grande fervore e desiderio di Lui.

3. In tutte le cose, osserva la Provvidenza di Dio e la Sua saggezza; inviagli in tutto la tua lode.

4. Nei periodi di tristezza e di inquietudine, non abbandonare né le opere di preghiera né la penitenza a cui sei abituato. Al posto di questo, intensificale, e vedrai con quanta prontezza il Signore ti sosterrà.

5. Non parlare mai male di nessuno, chiunque sia, e non ascoltare mai, a meno che non si tratti di te stesso, e avrai progredito molto in giorno in cui ti rallegrerai per questo.

6. Non dire mai di te qualcosa che merita ammirazione, che si tratti della conoscenza, della virtù, della nascita, a meno che non sia per prestare servizio, ma questo sia fatto con umiltà e considerando che quei doni vengono dalle mani di Dio.

7. Non vedere in te se non il servo di tutti, e in tutti contempla Cristo, nostro Signore; così lo rispetterai e lo venererai.

8. Non mostrarti curioso rispetto alle cose che non ti riguardano, né da vicino né da lontano, né con commenti né con domande.

9. Mostra la tua devozione interiore solo in caso di urgente necessità. Ricordati di quello che dicevano San Francesco e San Bernardo: Secretum meum mihi (il mio segreto è per me).

10. Fai tutte le tue cose come se Sua Maestà fosse davvero visibile; agendo così, la tua anima ne guadagnerà molto.

11. Il tuo desiderio sia vedere Dio, e il tuo timore perderlo. Il dolore, non compiacerti della Sua presenza. La soddisfazione, ciò che può condurre a Lui. E vivrai in un grande pace.