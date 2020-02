Qualcuno mette in discussione l’esistenza degli angeli? Rispondetegli con le parole della Bibbia

Il paragrafo 328 del Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che l’esistenza degli angeli è una verità di fede:

L’esistenza degli esseri spirituali, non corporali, che la Sacra Scrittura chiama abitualmente angeli, è una verità di fede. La testimonianza della Scrittura è tanto netta quanto l’unanimità della Tradizione.

Questo mondo invisibile ha affascinato Sant’Agostino, San Tommaso d’Aquino, San Bonaventura, il cardinale Newman, ecc.

Il paragrafo 329 del Catechismo precisa la natura e la funzione degli angeli:

Sant’Agostino dice a loro riguardo: “Angelo designa la funzione non già la natura. Tu chiedi come si chiama questa natura ? – Spirito. Tu domandi la funzione ? – Angelo; da quello che è, è uno spirito, da quello che fa, è un angelo”. Con tutto il loro essere, gli angeli sono servitori e messaggeri di Dio. Poiché essi contemplano “costantemente il volto del Padre mio che è nei cieli” (Mt 18, 10), essi sono “gli operai della sua parola, attenti al suono della sua parola” (Salmo 103, 20).

Quando Gesù dice:

“In verità vi dico, in mezzo ai figli delle donne, non è mai sorto uno più grande di Giovanni il Battista; e ciò nonostante il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui (Mt. 11, 11), si tratta del più piccolo degli angeli.

Sant’Agostino lo afferma chiaramente:

“Dio, egli dice, creò gli angeli con una volontà diretta, vale a dire con un casto amore che li univa a Lui, formando allo stesso tempo la loro natura ed aggiungendovi la grazia come un beneficio” (La Città di Dio, libro 12, cap. 9).

Quanto alla loro scienza, ecco la testimonianza del Libro dei Re:

Per esprimere la loro potenza, il re Davide canta nel Salmo 103, 20:

La qual cosa il Concilio di Trento traduce, nel 1530, dicendo:

“Gli angeli sono potenti in virtù, essi eseguono gli ordini di Dio”.

Nell’ora dell’agonia, Gesù fa allusione alla potenza degli angeli:

“Tu pensi dunque che io non possa fare appello al Padre mio che mi fornirebbe seduta stante più di dodici legioni di angeli?” (Mt.26, 53).

Gli arcangeli sono da se stessi dei mondi talmente grandi e maestosi che la loro prima parola quando essi si rivolgono agli uomini è: “Non abbiate timore”.

Oggi, non si parla più degli angeli, ma occorrerebbe strappare una pagina su due della Sacra Scrittura per farli scomparire. Credere agli angeli permette di accettare tutta la creazione invisibile di Dio e dunque tutte le verità della fede.

Il paragrafo 330 afferma che gli angeli sorpassano in perfezione gli uomini:

In quanto creature puramente spirituali, essi hanno intelligenza e volontà: sono delle creature personali ed immortali. Sorpassano in perfezione tutte le creature visibili. Il bagliore della loro gloria lo dimostra.

San Bonaventura verso il 1250 in “Breviloqium” dona delle precisazioni sull’intelligenza e la volontà degli angeli.

Essi furono nella loro volontà resi stabili e felici, nella loro ragione perspicaci, al punto da conoscere le cose non solamente in se stesse, ma anche nell’arte eterna e da ciò, essi non acquisirono solamente la conoscenza della sera, ma anche quella del mattino, o forse del giorno, a causa della pienezza e della purezza assoluta di quella luce nei riguardi della quale ogni creatura può essere chiamata, a giusto titolo, tenebre.