Riflettete sulla misericordia di Dio alla fine della giornata

Non sempre terminiamo la nostra giornata con il piede giusto. Potremmo essere in collera con il coniuge, delusi da ciò che è accaduto al lavoro o semplicemente esausti.

È tuttavia importante mettere tutto ciò che abbiamo nelle mani di Dio, che sa come trarre il bene dalla nostra sofferenza.

In particolare, dovremmo meditare sulla misericordia di Dio e su come si è preso cura di noi durante la giornata. Non è facile ricordare quei momenti, ma quando ci prendiamo del tempo per rifletterci la nostra vita ne beneficerà.

Ecco una breve meditazione e preghiera dal Golden Manual che può aiutarci a terminare la nostra giornata in modo positivo, ricordando come Dio sia sempre presente nella nostra vita:

Dio eterno e onnipotente, la cui maestà riempie il cielo e la terra, credo fermamente che tu sia qui presente, che il tuo sguardo adorabile sia su di me, che tu veda e conosca tutto e sia intimamente presente al centro della mia anima.

Ti rendo grazie dal profondo del cuore per la tua misericordia e per le benedizioni che hai elargito su di me e su tutta la tua Chiesa, e soprattutto per quelle che ho ricevuto da te in questa giornata, per il fatto che tu mi abbia guardato, mi abbia preservato da tanti mali e mi abbia favorito con tante grazie e ispirazioni. [Qui fermatevi e meditate sulla misericordia di Dio in questa giornata] Fa’ che non sia mai più ingrato nei tuoi confronti, Dio, che sei così misericordioso nei miei confronti!