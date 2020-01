Scuola irlandese scambia i compiti con atti di gentilezza

Una scuola irlandese adotta regolarmente un approccio radicale ai compiti per almeno un mese nel periodo natalizio, come riferisce. La Gaelscoil Mhíchíl Uí Choileáin di Clonakilty ha infatti eliminato completamente i compiti per far sì che i propri studenti si prendano del tempo per compiere degli atti di gentilezza.

L’obiettivo è quello di sottolineare la necessità per i bambini di pensare agli altri e prendersi cura di se stessi – cosa a cui molti di loro potrebbero non pensare nella loro vita quotidiana. Questa tecnica li aiuta anche a concentrarsi sul vero significato del periodo natalizio, anche se è perfetta in qualsiasi periodo dell’anno.

L’iniziativa prevede una struttura che sia gli insegnanti che gli allievi devono seguire:

Il lunedì, ad esempio, i bambini devono recarsi da un membro anziano della loro comunità e chiacchierarci.

Il martedì è dedicato ad aiutare in casa svolgendo almeno un compito.

Il mercoledì dà ai bambini l’opportunità di partecipare a un atto di gentilezza a loro scelta.

Il giovedì riguarda il fatto di prendersi cura di sé, o di prestare particolare attenzione al loro benessere fisico o mentale.

A scuola c’è anche un “Cesto della Gentilezza” in cui i bambini inseriscono dei biglietti con affermazioni e pensieri positivi volti a promuovere l’autostima dei compagni. Il venerdì mattina un insegnante prende alcuni biglietti e li legge ai bambini.

Gli allievi sono anche incoraggiati a tenere un diario della gentilezza che registra le loro buone azioni, e svolgono un atto congiunto per il bene della comunità. Dopo un piccolo brainstorming, si riuniscono ed elaborano un progetto che realizzeranno insieme.

Il mese della gentilezza si è tenuto tre volte negli ultimi anni, e ha avuto un profondo impatto sui bambini della comunità. Per saperne di più potete consultare questo post di Facebook. Un esempio da seguire!