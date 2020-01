10 citazioni bibliche per genitori esausti

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Una volta terminate le feste, molti genitori possono sentirsi prosciugati a livello fisico, emotivo e magari anche economico. Per dare a tutti voi genitori un po’ di slancio, ecco una serie di brevi citazioni dalla Bibbia che vi ispireranno e vi daranno forza.

Prendetevi un momento per riflettere su queste parole di Dio – aiuto celeste per l’anno nuovo e il nuovo decennio. Vi raccomando di incollarle in giro per casa per ottenere un incoraggiamento

quotidiano!