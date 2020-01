Attenti al trucco della finta suora: a Lucca bloccata una ladra in abito sacro

Fingendo di essere una suora ha tentato di entrare nell’abitazione di un’anziana in centro a Lucca, ma la donna non è cascata nella trappola e ha subito contattato il 112.

Il trucco dell’abito sacro non le è servito, insomma, e la falsa monaca si è dileguata. I Carabinieri, e le forze dell’ordine tutte, raccomandano di fare attenzione: occhio alla nuova truffa (Versilia Today, 3 gennaio)

Jeffrey Bruno

La manipolazione

Il trucco della presunta truffatrice, almeno così pensano anche le forze dell’ordine, è dei più abusati: la suora si presenta alla porta dell’anziana dopo averla contattata telefonicamente. Una volta sul posto finge di conoscere bene la donna e asserisce di essere stata inviata dall’associazione per una confessione.

A caccia del bottino

Tutto falso, naturalmente e probabilmente una scusa per poter girare in casa a caccia di un bottino facile. Stavolta è andata male. Ma è l’occasione, ancora una volta, per invitare tutti a tenere gli occhi aperti (Lucca in Diretta, 3 gennaio).

