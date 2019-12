7 suggerimenti per chi non vuole allevare figli consumisti

In televisione e su Internet, i piccoli vengono bombardati di annuncia tentatori per la loro età: bambole, passeggini, giochi elettronici…

Anche nei centri commerciali e nei supermercati, la logica del marketing cerca di sedurre i più piccoli. Molti non riescono a resistere. Risultato: capricci e altri capricci perché i genitori comprino l’oggetto dei loro desideri, che sembra essere lì a portata di mano.

Cosa devono fare i genitori in quel momento? Comprare tutto quello che chiedono i figli? Insegnare loro il valore del denaro e che non possono aver tutto ciò che desiderano?

La loro decisione in quel momento sarà cruciale per formare una personalità consumistica o più conservatrice nei bambini.

Per chi non vuole un adulto consumista in casa, il sito Sempre Família ha sottolineato sette attggiamenti che come padre o madre bisogna adottare con i bambini prima che sia troppo tardi. Eccoli:

1 Imparate a dire di no

I bambini devono capire che non possono avere tutto ciò che desiderano. Purtroppo, molte famiglie credono che cedere ai desideri di bambini sia una prova d’amore. Il senso di colpa per il fatto di non avere il tempo per stare con i bambini può portare i genitori ad avere difficoltà a non acconsentire a una richiesta, ma ricordatevi che dire di no è fondamentale per allevare i figli con disciplina, carattere e discernimento.

2 Date tempo al tempo

Non accelerate le fasi della vita. I bambini devono essere trattati com tali. Anche se vostro figlio li chiede, non comprate prodotti che possano incentivarlo ad agire come se fosse una persona più grande. È una trappola, e può portare a conseguenze gravi per il futuro di vostro figlio.

3 Mostrate che il denaro non cade dal cielo

Insegnate il valore del denaro. Quando il bambino impara che ogni prodotto annunciato ha un prezzo e che il denaro per comprarlo dev’essere guadagnato attraverso il lavoro e l’economia, capisce meglio i “no” ricevuti.