Avete paura di andare a confessarvi? Recitate questa preghiera per avere coraggio!

Andare a confessarsi non è sempre facile. Spesso l’imbarazzo o la vergogna per i osntri peccati ci impediscono di andare da un sacerdote a chiedere la misericordia di Dio. La Confessione, però, è un gran bene per l’anima, e può aiutare ad alleviare molti pesi che stiamo portando, donandoci vita nuova.

Un modo per prepararsi a questo sacramento è chiedere a Dio forza, coraggio e illuminazione.

A volte non ci confessiamo perché non ci viene in mente alcun peccato. In realtà pecchiamo ogni giorno, ma non siamo sempre abbastanza attenti da riconoscere le nostre mancanze.

Ecco una preghiera adattata dal Golden Manual che presenta tutte le nostre necessità a Dio e rappresenta una perfetta preparazione alla Confessione:

O Dio pieno di misericordia, illuminami, perché Tu conosci tutte le mi vie e osservi tutti i miei passi. Vieni, vera luce, e dissipa l’oscurità del mio cuore, perché io possa vedere ciò che in me non Ti è gradito e con cuore contrito possa pentirmi dei miei peccati, confessarli correttamente ed emendare la mia vita. Manda la Tua luce nella mia anima, e mostrami tutti i peccati che dovrei confessare.

Assistimi con la Tua grazia, e donami coraggio e forza perché riesca a esprimerli al sacerdote pienamente, umilmente e con cuore contrito, per così ottenere la perfetta remissione dei miei peccati mediante la Tua infinita bontà. Amen.