L’unico calendario dell’Avvento di cui ha bisogno la vostra famiglia

Con l’Avvento alle porte, avrete probabilmente pensato a quale calendario dell’Avvento comprare. Anche se c’è una miriade di calendari a disposizione – dalle versioni fatte in casa a quelle piene di cioccolatini o altre specialità –, c’è un’altra idea per un calendario dell’Avvento che colga davvero il senso di quest’epoca speciale dell’anno.

È chiamato il “calendario inverso” (magari lo avrete visto sui social media). Inizia il 1° dicembre con un cestino vuoto, e poi, ogni giorno che ci avvicina al Natale si aggiunge un oggetto nel cesto, per offrire un cesto pieno di beni di prima necessità ai senzatetto, a una casa di riposo per anziani o a una causa caritativa che si occupa dei membri vulnerabili della società il giorno di Natale.

È un’idea semplice ma preziosa che può coinvolgere tutta la famiglia. Mi piace dare a uno dei miei figli la responsabilità di aggiungere ogni giorno un oggetto. Visto che sono abbastanza grandi, vanno al negozio vicino casa e prendono un prodotto che pensano possa essere utile, o un bel dolce, per qualche persona bisognosa. Il giorno di Natale il cestino è pieno di dolciumi, dentifricio e i doni del mio figlio più piccolo – molta cioccolata!

I doni non devono essere cari, e alcuni possono venire anche dalla dispensa di casa. Ciò che conta è solo condividere in questo periodo con chi può magari pensa di non avere molti motivi per festeggiare.