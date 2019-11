Preghiera per i defunti nel giorno della morte o delle esequie

Quante volte vi sarà capitato di non essere andati ad un funerale o a casa di un defunto a voi caro per rendergli l’ultimo omaggio? Ecco, allora, una preghiera, per qualsiasi defunto, da recitare nel giorno della sua scomparsa e rendere pace, così, all’anima del vostro caro.

Ne parla in “Le più efficaci preghiere in suffragio dei defunti“ a cura di Don Marcello Stanzione (edizioni Segno).

Preghiera

Dio onnipotente ed eterno, Padre misericordioso e giusto, abbi pietà dell’Anima che hai ora chiamato a Te. O buon Gesù, non permettere che sia perduta per sempre questa creatura che Tu hai voluto donandole l’anima immortale, che Tu hai redento con il Tuo Sangue e santificato con la tua grazia: perdona la sua ignoranza e la sua fragilità, e liberala dalla morte eterna, perdonandole tutte le colpe di cui si è macchiata, ed avvalorando con i meriti della tua Passione tutte le buone opere di cui si è arricchita. Santissima Trinità, ricordati, Ti prego, di una creatura che hai reso tua figlia con il Santo Battesimo. Ha sempre creduto e sperato in Te. Ti ha amato e onorato e poiché fu unita ai fedeli della Chiesa militante, fa che ora viva nella gioia e nella pace insieme agli Eletti della Chiesa trionfante e possa finalmente vedere ciò che credette, ottenere ciò che sperò, e restare per sempre con Colui che amò: con Te che sei la Vita, la Resurrezione e la Speranza di tutti gli uomini. Amen.

Padre nostro, Ave Maria, L’eterno riposo.

