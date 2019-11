Le persone più felici non si espongono tanto sulle reti sociali

Ci sono ragioni legittime per pubblicare in rete commenti e foto sulla propria vita: un evento importante, un’occasione speciale che si vuole festeggiare, una foto che rende felici o semplicemente un commento positivo. Secondo uno studio realizzato da esperti di reti sociali dell’Università del Nord-Est dell’Illinois (Stati Uniti), le persone che pubblicano più cose sulle reti sociali non sono necessariamente più felici.

A volte, infatti, leggiamo commenti amorosi nei confronti del partner in una coppia che non vive certo il suo momento migliore, ovvero a esporsi sono persone il cui rapporto non funziona bene come potrebbe sembrare a prima vista. Gli studi suggeriscono che ci sono delle tendenze che possono spiegare perché una coppia felice non vuole avere tanto protagonismo nel mondo virtuale.

Si gode il momento

Quando una coppia è felice, in genere si gode il momento che sta vivendo senza distrarsi. Non mancheranno foto per ricordare certi momenti e commenti con cui celebrare il suo amore, ma se sta bene la normalità è non voler interrompere quel momento per farsi un selfie e/o pubblicarlo. Quando una coppia è felice, non ha bisogno di dimostrarlo.

Shutterstock

Non ha bisogno che altri validino il suo rapporto

Ci sono persone che pubblicano molto perché sentono il bisogno di mostrare agli altri, al partner o perfino a se stessi che il rapporto va bene. Hanno bisogno di sentire quanto sia importante avere un legame con commenti che affermano o validano quell’unione. Questo può diventare uno strumento di aiuto prezioso quando la coppia sta attraversando momenti difficili.