Ingredienti per una conversazione amicale profonda

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Concedersi un lungo tête à tête con il proprio migliore amico sembra talvolta impossibile: il tempo diventa sempre più, inesorabilmente, un bene di lusso. Eppure una relazione amicale arricchisce l’anima, aiuta a crescere e permette di diventare persone migliori. In una vera amicizia, in un momento dato, è essenziale parlare delle cose più profonde. Esse permettono di mantenere con l’altro un legame intimo. Questo non significa che tra amici debbano essere toccati tutti gli argomenti intimi, poiché alcuni non appartengono che alla coppia e devono essere custoditi nel matrimonio. Si tratta però di prendersi cura delle conversazioni che danno un senso alla relazione amicale rinforzando il vincolo tra due amici.

E se cercaste fin d’ora un momento per incontrare quel vostro amico che non vedete da tempo? Se siete lontani, telefonategli una sera o in un altro momento della giornata, un momento di probabile calma, per poter parlare un poco. Per aiutarvi a trovare la profondità della vostra conversazione, ecco alcune piste di argomenti da toccare senza esitazione.

[Traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]